Copiii născuți în acest mileniu riscă să îmbătrânească mai devreme și să aibă o stare de sănătate mai precară decât generațiile anterioare, avertizează experții din cadrul Societății Italiene de Gerontologie și Geriatrie (SIGG).

Experții italieni au luat în considerare o analiză recent publicată în revista Population Studies, realizată de cercetători de la University College London, King’s College London și Universitatea Oxford, pentru a analiza ceea ce au numit o adevărată „degradare a sănătății de la o generație la alta”, notează agenția ANSA.

Obezitatea și suferința psihică sunt cei mai evidenți doi indicatori ai acestei tendințe de degradare a sănătății de la o generație la alta.

De asemenea, și înrăutățirea indicatorilor privind greutatea corporală și sănătatea mintală în rândul tinerilor italieni urmează aceeași tendință identificată de cercetătorii britanici.

Analiza cercetătorilor britanici a inclus date despre peste 86.500 de persoane, provenite din 51 de studii publicate până în iunie 2024, din diferite generații. Ei au comparat generația Baby Boomers (persoanele născute în 1946 și 1958), generația X (născută în 1970), milenialii (născuți în 1989-1990) și generația Z (născută între 2000 și 2002).

Concluzia studiului a fost că starea de sănătate se deteriorează de la o generație la alta.

Președintele SIGG, Dario Leosco, a explicat faptul că „înrăutățirea situației în ceea ce privește obezitatea, diabetul și problemele emoționale în rândul tinerilor sugerează apariția mai timpurie a unei stări precare de sănătate, cu riscul unei îmbătrâniri mai rapide decât în cazul generațiilor precedente”, mai notează sursa citată.

Informația vine și în contextul numărului tot mai mare a tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani care se prezintă la serviciile de sănătate mintală. Această categorie înregistrează cea mai mare frecvență, de 94 de cazuri la 10.000 de locuitori.

Din fericire, deteriorarea prematură a stării de sănătate a tinerilor poate fi însă prevenită în mare măsură.

„Intervențiile asupra greutății corporale și sănătății mintale pot schimba evoluția unei generații”, avertizează geriatrii.