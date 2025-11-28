Dieta de slăbit pe bază de carne la grătar și legume nu funcționează? Un nutriționist are soluția care accelerează procesul de slăbire

Nutriționista Mihaela Bilic a explicat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ce putem face atunci când un regim proteic clasic, bazat pe carne și legume, nu mai aduce rezultatele dorite. Specialista spune că introducerea peștelui în dietă poate fi soluția care „deblochează metabolismul” și accelerează procesul de slăbire.

„Ce facem când nu mai slăbim cu carne și legume? Mâncăm pește! Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea este regimul proteic! Eliminăm carbohidrații din dietă, reducem aportul de grăsimi și mâncăm multe proteine cu legume”, a scris Mihaela Bilic, pe FB.

Ea a subliniat faptul că proteinele sunt esențiale pentru sațietate și pentru controlul apetitului.

„Proteinele dau sațietate, reduc pofta de mâncare, accelerează metabolismul și nu pot fi transformate în depozite de grăsime. Și când spunem proteine, spunem carne, pește și ouă”, a explicat nutriționista.

În opinia specialistei, atunci când carnea la grătar nu mai are efectul dorit, peștele devine alimentul-cheie deoarece elimină inflamația din organism și intensifică arderile.

„Pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus, peștele este soluția acolo unde carnea la grătar nu mai dă rezultate. La același număr de calorii consumate, combinația de proteine și grăsimi din pește deblochează metabolismul, elimină inflamația din organism și intensifica arderile- deci slăbim cu pește mai bine/repede decât cu carne”, a concluzionat Mihaela Bilic.