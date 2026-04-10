Ieftin și la îndemână: unul dintre cei mai puternici antioxidanți se ascunde într-o legumă pe care o ai acasă

Quercetina este un antioxidant din categoria flavonoidelor, prezent în concentrații ridicate în ceapa roșie. Antioxidanții contribuie la menținerea unui sistem imunitar puternic și la prevenirea unor boli grave. Printre acestea se numără cancerul, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și bolile neurodegenerative, potrivit El Economista.

Unde se ascunde quercetina în ceapă

Carlos de Miguel, specialist în nutriție, suplimente alimentare și anti-îmbătrânire, atrage atenția asupra unui detaliu important. „Acest antioxidant nu se găsește în interiorul cepei în sine, ci în straturile exterioare”, explică el.

Recomandarea sa: îndepărtați doar coaja exterioară uscată și folosiți ceapa în întregime. Acolo se află cea mai mare concentrație de quercetină.

Rezistă la temperaturi ridicate – un avantaj rar printre antioxidanți

Un alt punct forte al cepei roșii este stabilitatea sa termică. Spre deosebire de alți antioxidanți care se degradează la gătit, quercetina din ceapa roșie rezistă bine la căldură.

„Chiar dacă este gătită la temperaturi ridicate sau fiartă, continuă să păstreze o cantitate mare de quercetină”, subliniază De Miguel. Asta înseamnă că beneficiile sale nu se pierd indiferent de metoda de preparare.

„Ieftin, puternic și la îndemână”

Concluzia specialistului este directă: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic, destul de ieftin și la îndemână, iată-l”. Ceapa roșie îndeplinește toate criteriile unei diete antiinflamatoare eficiente, fără costuri ridicate.

Versatilă în bucătărie, atât crudă cât și gătită

Ceapa roșie poate fi combinată cu o gamă largă de alimente. Gustul său mai delicat față de ceapa obișnuită o face potrivită atât în salate și preparate crude, cât și în mâncăruri gătite.

Dietele antiinflamatoare nu sunt doar o tendință nutrițională. Specialiștii le descriu ca un stil de viață complet, al cărui scop este reducerea inflamației cronice și scăderea nivelurilor de insulină circulantă din organism.