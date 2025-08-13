Ministerul Sănătății și UNSAR lansează prima Strategie Națională de screening și prevenție

„O întâlnire deosebit de importantă între reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), în contextul colaborării pentru realizarea primei Strategii Naționale de screening și prevenție pe patologii pentru următorii cinci ani. Este un moment semnificativ pentru sănătatea publică și o dovadă că, atunci când ne unim forțele, putem construi politici care schimbă vieți. Această strategie reunește, pentru prima dată la acest nivel, toți actorii relevanți din domeniul sănătății – instituții publice, sector privat, organizații profesionale și societatea civilă – într-un grup de lucru dedicat. UNSAR s-a alăturat acestui demers, aducând expertiza necesară pentru a contura o abordare integrată și eficientă”, a transmis Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății promovează colaborarea dintre sistemul public și cel privat, testând un program-pilot în patru spitale, prin care asigurările private sprijină serviciile publice pentru a crește accesul la prevenție și diagnostic precoce și a reduce inechitățile în sănătate.

„Acesta este un angajament ferm din partea mea și a întregii echipe a Ministerului Sănătății pentru un sistem medical mai accesibil, mai eficient și mai centrat pe pacient. Pacienții trebuie să știe că nu sunt singuri – suntem aici, zi de zi, pentru ei și vom merge până la capăt cu aceste schimbări”, spune Ministerul Sănătății.