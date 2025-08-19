Ministerul Sănătății va înființa și acredita un atestat pentru fizioterapia musculoscheletală

Alexandru Rogobete a anunțat că a avut marți prima întâlnire cu Ortopedic Manual Therapy România (OMTRO), grup de specialitate afiliat la IFOMPT, dedicat fizioterapiei manuale și musculoscheletale.

„Un adevăr simplu: pacienții din România merită să fie tratați la același standard ca oriunde în Europa. Lipsa recunoașterii oficiale a acestei specializări înseamnă resurse irosite și șanse pierdute pentru recuperare rapidă și de calitate. De aceea, am decis ca Ministerul Sănătății să înființeze și să acrediteze un atestat oficial pentru fizioterapia musculoscheletală, recunoscut la nivel național”, a scris pe Facebook ministrul Sănătății.

El spune că fizioterapia musculoscheletală recunoscută oficial va aduce îngrijire mai bună pentru pacienți, costuri reduse pentru sistemul sanitar și alinierea la standardele internaționale ale profesiei.

„Am spus ferm și repet: sunt pentru ridicarea standardelor medicale la nivel de excelență. Este singura cale prin care putem construi un sistem corect și performant, în care pacientul să fie cu adevărat în centru. Suntem parteneri în acest demers și cred cu tărie că prin muncă susținută putem aduce schimbări reale și durabile”, a adăugat Rogobete.