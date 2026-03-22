Patru exerciții simple care îți spun cât ai îmbătrânit cu adevărat

Odată cu vârsta, masa musculară scade. Geriatrii consideră exercițiul fizic principalul medicament al longevității. El previne declinul muscular, încetinirea și fragilitatea asociate îmbătrânirii, Il Messaggero.

Un semn timpuriu al bătrâneții este tocmai încetinirea. Dacă observi că cineva din familie sau un prieten se mișcă mai greu decât ultima dată, acesta este momentul să fii atent.

Testul 1: viteza de mers

Măsoară patru metri și parcurge-i la viteza ta obișnuită, cronometrând. Sub trei secunde înseamnă că ești în regulă. Peste patru secunde este un semnal de alarmă.

Acest test banal prezice funcționalitatea inimii mai bine decât o ecocardiogramă.

Testul 2: ridicatul de pe scaun

Cu brațele încrucișate pe piept, ridică-te și așează-te de cinci ori, cât mai repede posibil. Sub 10 secunde indică o forță funcțională bună. Între 10 și 15 secunde este acceptabil. Peste 15 secunde semnalează slăbiciune musculară și un risc crescut de căderi.

Testul 3: forța de prindere

Acest test necesită un dinamometru – un arc care se comprimă cu mâna. O forță sub 27 de kilograme pentru bărbați și sub 16 kilograme pentru femei indică slăbiciune musculară. Rezultatul prezice o capacitate funcțională redusă și o stare generală de sănătate precară.

Testul 4: echilibrul pe un singur picior

Stai în picioare pe un singur picior timp de cel puțin 10 secunde, apoi repetă pe celălalt. Echilibrul este esențial pentru a preveni căderile și complicațiile în lanț asociate acestora.

De ce ar trebui să știe și medicul de familie

Specialiștii recomandă ca rezultatele acestor teste să fie cunoscute și de medicul de familie. El poate anticipa măsuri preventive și poate educa pacientul spre un stil de viață adecvat.

Un exemplu concret: după un cutremur în Noua Zeelandă, ajutorul de urgență a fost direcționat prioritar către seniorii care obținuseră rezultate slabe la aceste teste. Intervențiile țintite au salvat vieți.