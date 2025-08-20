Reforma în sănătate, discutată de ministrul Alexandru Rogobete cu liderii de sindicat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat ce a discutat cu sindicaliștii.

„Astăzi am avut, la Ministerul Sănătății, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Sanitas și Federației Solidaritatea Sanitară. A fost un dialog necesar și constructiv, pentru că sistemul de sănătate nu poate progresa fără responsabilitate, transparență și sprijin real pentru pacienți și pentru personalul medical. Am discutat aplicarea noilor măsuri prin care managerii de spital vor avea contracte de management bazate pe indicatori de performanță clari, iar modul de organizare a concursurilor va fi regândit pentru mai multă corectitudine și profesionalism. De asemenea, șefii de secție, de laborator sau de servicii medicale vor semna contracte de administrare cu criterii de performanță evaluate anual. Această schimbare pune accent pe responsabilizarea celor aflați în poziții de conducere și pe calitatea actului medical oferit pacienților”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății le-a propus sindicaliștilor să facă parte din grupurile de lucru care vor construi noile pachete de măsuri.

„Le-am propus reprezentanților sindicatelor să facă parte din grupurile de lucru care vor construi noile pachete de măsuri. Experiența lor practică este vitală pentru decizii corecte și echilibrate. Reforma în sănătate nu este doar o chestiune administrativă. Este o datorie morală față de pacienți și față de profesioniștii care susțin zi de zi spitalele din România. Prin măsuri clare, prin responsabilizare și printr-un dialog constant, putem reda încrederea oamenilor în sistemul sanitar”, a precizat ministrul Sănătății.