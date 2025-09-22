51 de copii abuzaţi sexual, identificaţi într-o operaţiune internaţională coordonată de Europol

În operaţiune au participat 27 de experţi din Europol, INTERPOL şi din 22 de ţări, care au analizat peste 300 de seturi de date şi au transmis autorităţilor naţionale 213 piste de investigaţie.

„Materialele de abuz sexual asupra copiilor pot fi create într-o singură cameră, dar se răspândesc instantaneu în întreaga lume, provocând traume pe viaţă. Prin analiză avansată, investigaţii digitale şi cooperare internaţională strânsă, Europol poate localiza uneori chiar camera unde a avut loc abuzul. Dar, prea des, stăm în faţa unei uşi, ştim ce s-a întâmplat înăuntru, dar ne lipseşte cheia pentru a salva copilul. A 17-a ediţie a Victim Identification Taskforce a fost un succes remarcabil. Totuşi, trebuie să ne întrebăm: câţi copii am fi putut proteja dacă am fi avut instrumentele digitale potrivite şi cheile corecte? De aceea, nu ne putem limita la vechi moduri de gândire. Trebuie să facem paşi îndrăzneţi şi inovatori pentru a proteja fiecare copil pe care putem să-l salvăm”, a declarat Catherine De Bolle, director executiv Europol.

Raportul evidenţiază creşterea volumului de materiale. „Schimbul de conţinut abuziv este mult mai frecvent decât în trecut, probabil din cauza accesibilităţii şi a capacităţii mari de stocare a telefoanelor mobile. În paralel, materialele generate de inteligenţa artificială au devenit una dintre principalele metode prin care infractorii produc, achiziţionează şi stochează astfel de conţinut”.

Un investigator a descris modul în care un caz a fost rezolvat: „Analizând un videoclip cu abuzul brutal al unei fetiţe de cinci ani, detaliile nu indicau nici ţara, nici autorul. Verificările în bazele de date Europol au dus la descoperirea unui al doilea videoclip. Când indiciile au dus spre Franţa, colegii francezi au preluat cazul, victima a fost identificată şi salvată, iar agresorul arestat”.

Totodată, Europol a lansat un apel către cetăţeni prin platforma „Stop Child Abuse – Trace an Object”: „Niciun indiciu nu este prea mic: chiar şi cel mai mic detaliu poate ajuta la identificarea şi salvarea unui copil abuzat”.