Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit

UPDATE: A fost declarat decesul celor două victime inconștiente, un bărbat de 50 de ani și unul de 21 de ani.

De asemenea, calul care trăgea căruța a fost găsit mort la locul evenimentului.

Din primele verificări a rezultat că o autoutilitară, condusă de un bărbat de 69 de ani, ar fi intrat în coliziune cu o cărunță în care se aflau patru persoane (trei bărbați și o femeie).

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

ȘTIREA INIȚIATĂ: Două dintre victime sunt în stare de inconștiență și sunt resuscitate de medici.

Celelalte trei persoane rănite primesc îngrijiri medicale la fața locului.

La intervenție participă forțe mari de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași și UPU SMURD: o autospecială de transport victime multiple, o autospecială de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o autospecială de primă intervenție. Trei echipaje SAJ Iași asigură sprijinul medical suplimentar.