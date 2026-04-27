Accident între o mașină și un tramvai în care erau 100 de pasageri, în Timișoara

Intervenție de urgență în Timișoara, luni seara, după un accident între un tramvai în care se aflau circa 100 de pasageri și o mașină condusă de o femeie. Două victime, ambele pasagere în tramvai, primesc îngrijiri meedicale.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Laura Buciu
27 apr. 2026, 19:39, Social

Potrivit ISU Timiș, accidentul s-a produs în jurul orei 19:00, pe strada C. Brediceanu din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple), o autosanitară SMURD, o motocicletă SMURD și 11 pompieri.

La sosirea echipajelor s-a constatat că în accident sunt implicate un autoturism, în care se afla doar șoferița și un tramvai în care se aflau aproximativ 100 de călători (din informațiile transmise de vatman).

În urma impactului, două persoane din tramvai au solicitat îngrijiri medicale. Acestea sunt evaluate de către echipajele medicale sosite la locul accidentului, urmând a fi transportate la spital.

Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs accidentul.

