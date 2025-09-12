Prima pagină » Social » Accident la Timiş: copil de patru ani şi alţi doi pasageri răniţi într-o coliziune violentă

Trei persoane, între care un copil de patru ani, au fost rănite într-un accident produs într-o localitate din Timiş, după ce un şofer de 42 de ani a intrat cu maşina într-un autoturism condus de o tânără de 27 de ani. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Gabriel Pecheanu
12 sept. 2025, 20:52, Social

Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare, din judeţul Timiş, unde un bărbat de 42 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu o maşină condusă regulamentar pe DN 6, din direcţia Lugoj spre Timişoara, de o tânără de 27 de ani, anunţă IPJ Timiş.

În urma impactului au fost rănite trei persoane: şoferiţa de 27 de ani, pasagerul acesteia, un adolescent de 17 ani, precum şi un copil de 4 ani, pasager în maşina condusă de bărbatul de 42 de ani.

ISU Timiş transmite că în urma evenimentului rutier, cele trei victime, un adult şi cei doi minori (însoţiţi de un adult), au fost duse la spital, în stare conştientă şi cooperantă.

Poliţiştii au testat alcoolemia celor doi şoferi, rezultatele fiind negative. În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.