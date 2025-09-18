Accident pe A10. Sunt implicate un microbuz și un tir

Un accident s-a produs joi pe autostrada A10, între Alba Iulia și Turda. Sunt implicate un microbuz și un tir, anunță reprezentanții ISU Cluj.

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier petrecut joi pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda.

Din primele date, în accident au fost implicate un microbuz și un autotren. Nu sunt victime încarcerate, iar o femeie și un bărbat primesc îngrijiri medicale la fața locului, au mai transmis cei de la ISU.

Toate persoanele implicate în acest eveniment sunt conștiente și cooperante. La misiune iau parte două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ.