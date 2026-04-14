Alba: Tânăr arestat după ce a ucis un bărbat care încerca să aplaneze un conflict între părinții săi

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, marți, punerea în mișcare a acțiunii penale faţă de un inculpat în vârstă de 18 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Mama tânărului, o femeie de 36 de ani, este cercetată pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

Procurorii au date că în noaptea de duminică spre luni, în timp ce se afla în locuinţa din Cenade, jud. Alba, împreună cu membrii familiei şi alte persoane, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în timpul unei altercaţii cu soţul său, inculpata l-a lovit pe acesta cu un obiect contondent în zona feţei, producându-i leziuni.

În acel moment, un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani, a intervenit pentru a aplana conflictul dintre cei doi soţi, împrejurare în care, fiul celor doi, în vârstă de 18 ani, i-a aplicat victimei o lovitură cu un cuţit de bucătărie în zona hemitoracelui stâng, cauzându-i decesul.

Procurorul a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii faţă de fiu și mamă, iar marți a propus luarea măsurii arestului preventiv faţă de tânărul cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor. La aceeaşi dată, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o durată de 30 de zile. Faţă de mamă, procurorul a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Investigaţiile au fost efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Alba – Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic, Poliţiei Municipiului Blaj – Secţia 5 Poliţie Rurală Blaj.