Alexandru Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare

Potrivit ministrului Sănătății, programul de tratamente în străinătate are pe lista de așteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei.

Acestea vizează 30 de adulți și 13 copii, cu vârste de la 1 an și 8 luni până la 74 de ani.

Cele mai multe solicitări sunt pentru afecțiuni oncologice, dar și pentru boli rare, afecțiuni genetice sau transplanturi.

„În urma unor discuții corecte și transparente cu ministrul finanțelor – căruia îi mulțumesc pentru promptitudine – joi, Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri”, a anunțat Alexandru Rogobete.