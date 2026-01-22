Prima pagină » Social » Alexandru Rogobete: Cabinet modern de stomatologie pediatrică inaugurat la Spitalul Județean Suceava

Alexandru Rogobete: Cabinet modern de stomatologie pediatrică inaugurat la Spitalul Județean Suceava

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a inaugurat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava un cabinet de stomatologie pediatrică modern, finanțat din fonduri europene, care oferă tratamente complexe pentru copii, inclusiv în regim de spitalizare de zi cu anestezie generală.
Sursa foto: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
22 ian. 2026, 22:25, Social

Ambulatoriul Spitalului Județean Suceava pune la dispoziția pacienților un cabinet performant de stomatologie pentru copii, dotat cu aparatură modernă. Acesta permite tratamente în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv intervenții complexe ce necesită anestezie generală, respectând standardele de siguranță medicală.

Sprijin pentru spitalele publice și accesul la sănătate

Ministrul Sănătății a subliniat că programul AP-STOMA nu înlocuiește medicina privată și nu exclude prevenția, ci asigură finanțare directă pentru cabinetele publice care tratează copii și persoane vulnerabile.

Rogobete a precizat: „Există spitale publice în România care au cabinete de stomatologie, dar care nu funcționează pentru că nu au un mecanism de finanțare. Exact aici intervine rolul programului AP-STOMA”.

El a adăugat că inițiativa nu urmărește crearea unei rețele paralele, ci susține tratamente care nu sunt accesibile prin medicina privată, oferind astfel o soluție reală pentru pacienții vulnerabili.

Parteneriat între administrația locală și sistemul de sănătate

Ministrul a felicitat Consiliul Județean Suceava și președintele Gheorghe Șoldan pentru realizarea proiectului, subliniind importanța colaborării între autoritățile locale și spitale

„Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci când administrația locală și sistemul de sănătate lucrează responsabil, cu focus pe oameni”, a declarat Rogobete.

Reforma finanțării stomatologiei publice

Rogobete a reiterat că inițiativa de a finanța direct cabinetele de stomatologie publice a fost criticată de unele părți ale societății profesionale, dar rămâne un demers necesar:

„Cred în continuare în utilitatea acestui program și sunt deschis la dezbateri oneste și consultări constructive, dar sunt împotriva atacurilor nejustificate sau a politizării unui subiect care ține de accesul la sănătate.”

