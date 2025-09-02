Alexandru Rogobete vrea să le ofere medicilor români „instrumente de vârf”. Posibil parteneriat cu centre de excelență din SUA

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire de lucru cu consulul general al României la Los Angeles, Lucia Sava, pentru a discuta „proiecte concrete care pot aduce beneficii directe pacienților și medicilor din România”.

„Ne dorim să realizăm parteneriate cu centrele de excelență din Statele Unite ale Americii pentru dezvoltarea chirurgiei robotice în România. Această direcție poate transforma modul în care sunt tratate cazurile complexe, oferind pacienților șanse mai mari și recuperări mai rapide”, a anunțat Rogobete.

Proiectele vizează „formarea și perfecționarea personalului medical, schimburi de experiență, cercetare și inovare”, urmărind să ofere „medicilor români instrumente de vârf”.

Ministrul consideră că „dialogul deschide perspective reale pentru consolidarea relațiilor bilaterale dintre mediul medical și academic din România și SUA” și că se pot „construi soluții constructive și programe care să sprijine pacienții”.

Inițiativa reprezintă „un pas ferm în direcția modernizării medicinei românești prin inovație, cunoaștere și colaborare internațională„.