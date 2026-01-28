Prima pagină » Social » Ambasadoarea Greciei i-a vizitat pe tinerii răniți în accident la spitalul din Timișoara

Ambasadoarea Greciei în România a fost miercuri la Spitalul Județean din Timișoara unde i-a vizitat pe cei trei supraviețuitori ai cumplitului accident produs marți după-amiază, pe drumul E70, în județul Timiș. Diplomatul s-a întâlnit și cu reprezentanții autorităților locale și conducerea spitalului, cărora le-a mulțumit pentru modul în care au intervenit.
28 ian. 2026

Ambasadoarea Greciei, Evanghelia Grammatika, și-a exprimat recunoștința sprijinul autorităților române în gestionarea urmărilor accidentului și îngrijirea răniților.

„În primul rând, trebuie să transmit că suntem recunoscători pentru tot sprijinul și cooperarea autorităților românești încă de la început.

Când i-am contactat, au fost de foarte mare ajutor. Am ajuns aici, ieri, împreună cu consulul.  Vă mulțumesc, medici, prefect, toți autorității și oamenilor din România. Vă mulțumesc sincer”, a declarat ambasadoarea.

Diplomatul elen a amintit că în urma accidentului, 7 bărbați tineri au murit, iar trei au fost încarcerați. „Suntem recunoscători că ei au fost foarte bine îngrijiți aici. Eu sunt în stare stabilă, iar unul este mult mai bine”.

Ambasadoarea Greciei a mai declarat că urmează să fie demarate procedurile de repatriere, atât a cetățenilor greci care au murit, cât și a răniților.

 

