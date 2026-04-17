Anchetă după o postare în care un bărbat susține că strânge bani pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan

Postarea a provocat reacții puternice în mediul online, iar situația a devenit și mai gravă după ce, în secțiunea de comentarii, mai multe persoane și-ar fi exprimat susținerea față de inițiativa autorului.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de presa locală, Poliția Română s-a autosesizat și a început verificări pentru identificarea persoanei care a publicat mesajul. Anchetatorii analizează atât autenticitatea contului de pe care a fost făcută postarea, cât și contextul în care aceasta a apărut, pentru a stabili dacă este vorba despre o amenințare reală.

Autoritățile tratează cu maximă seriozitate astfel de cazuri, în condițiile în care mesajele care instigă la violență sau amenință siguranța unor persoane pot intra în sfera unor infracțiuni grave, pedepsite de lege.

În prezent, ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să dea de urma bărbatului pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a dispune măsurile legale care se impun.