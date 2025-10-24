Apeduct istoric din Spania distrus de un român: Cum a reușit șoferul să intre cu TIR-ul în emblematicul monument

Evenimentul a avut loc în jurul orei 7:25, arată cadenaser.com, când vehiculul greu a încercat să treacă pe sub arcul monumentului, ignorând semnalizările privind restricțiile de înălțime. Autoritățile au confirmat că șoferul, de origine română, a scăpat nevătămat și a fost testat de poliție, rezultatele fiind negative pentru consumul de substanțe interzise sau alcool.

Apeductul Arcos del Cobre, ridicat între anii 1777 și 1783 cu scopul de a asigura aprovizionarea cu apă a orașului Algeciras, este un monument protejat la nivel regional. În urma accidentului, zona a fost securizată, iar traficul a fost blocat pentru a permite evaluarea pagubelor și demararea lucrărilor de consolidare necesare.

Reprezentanții Primăriei Algeciras au calificat daunele drept „semnificative” și au anunțat că restaurarea va fi acoperită din fonduri locale, urmând ca despăgubirile să fie solicitate companiei de transport.

„Este o pierdere de patrimoniu serioasă. Vom colabora strâns cu autoritățile culturale pentru a restabili cât mai rapid structura afectată”, a declarat primarul José Ignacio Landaluce, conform declarațiilor făcute presei spaniole.

Informații preliminare din presa locală sugerează că vehiculul ar fi fost ghidat greșit de sistemul GPS pe o rută neadecvată pentru vehiculele de mare tonaj.