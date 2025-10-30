Aproape 1.000 de bucureșteni din Sectorul 1, fără gaz

Distrigaz Sud Rețele precizează că, în urma unor lucrări de săpătură mecanizată făcute de firma Porr Construct, pe strada Puțul lui Crăciun, din sectorul 1 al municipiului București, s-a produs o avarie asupra unui element aferent rețelei de distribuție a gazelor naturale.

Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă joi, începând cu ora 12:30.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 940 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Bucegi, Carpați, Dornei, Parângului, Av. Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Săcele, Scărișoara și Soveja, din sectorul 1 al municipiului București.

Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea defectului.

Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:00.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, transmite Distrigaz Sud Rețele.