Bilanţul Poliţiei Române: peste 10.000 de contravenţii şi 600 de permise reţinute în 24 de ore

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române, numai în cursul zilei de sâmbătă, au fost organizate 435 de acţiuni şi s-a intervenit la 3.079 de evenimente, dintre care 2.666 au fost sesizate prin 112.

În urma verificărilor, poliţiştii au depistat 21 de persoane urmărite naţional şi internaţional şi au dispus 59 de măsuri preventive în cauzele instrumentate.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 10.029 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 5 milioane de lei.

În domeniul rutier, poliţiştii au constatat 135 de infracţiuni, au reţinut 676 de permise de conducere, 226 pentru viteză şi 65 pentru conducere sub influenţa alcoolului şi au retras 442 de certificate de înmatriculare.

În cadrul acţiunii „Blocada”, au fost constatate 32 de infracţiuni la regimul circulaţiei, reţinute 309 permise de conducere , dintre care 37 pentru alcool şi 113 pentru viteză şi au fost retrase 221 de certificate de înmatriculare.