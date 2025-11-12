Urla într-un hal fără de hal, femeile tremurau! Un pacient a bătut trei asistente și un brancardier, la spital

Poliția susține că a ajuns la fața locului în 5 minute de la apel.

Miercuri dimineață, polițiștii din Tulcea au fost sesizați că o persoană internată în cadrul Spitalului Județean Tulcea provoacă scandal.

Polițiștii ajunși acolo au constatat că este vorba de un bărbat de 59 de ani ce are un comportament violent față de cadrele medicale și adresează injurii persoanelor prezente.

Bărbatul a fost amendat cu 3.000 de lei.

Clarificările Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind intervenția unui echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Tulcea, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a transmis următoarele clarificări:

Primul apel la numărul de urgență 112, referitor la evenimentul în cauză a fost recepționat la Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea la ora 07:40.

Conform procedurilor interne și în conformitate cu principiile de intervenție rapidă, echipajele de poliție au răspuns prompt solicitării. În termen de 5 minute de la primirea apelului, polițiștii au ajuns la fața locului, demonstrând astfel eficiența și rapiditatea intervenției, în conformitate cu standardele legale și protocolarele în vigoare.

Episod violent de sevraj

Conform oradetulcea.ro, bărbatul internat pe secția de Medicină Internă a avut un episod violent de sevraj și a transformat salonul într-un ring de teroare. Înarmat cu un stativ de perfuzii și o ploscă, pacientul a început să urle, să lovească și să amenințe personalul medical.

Trei asistente și un brancardier au fost loviți, iar restul s-au baricadat după o ușă, de unde un medic a reușit să sune la 112.

Tot Ora de Tulcea susține că Poliția a ajuns după aproape o jumătate de oră, timp în care spaima s-a întins pe tot etajul, conform martorilor.

Omul de 120 de kilograme a terorizat tot etajul

Un martor a povestit cum „omul de 120 de kilograme a terorizat tot etajul”, lovind asistentele și amenințând că le stropește cu urină.

„Urla într-un hal fără de hal, se auzea până jos. Femeile tremurau, plângeau, ziceau că nu le mai ascultă nimeni. Iar polițiștii? Au venit târziu și au plecat repede, de parcă ar fi fost pauză de masă”, a declarat martorul, potrivit sursei citate.

Conform aceleiași surse, bărbatul fusese internat pe secția greșită – la Interne, în loc de Psihiatrie – pentru că ar fi tatăl unui polițist.

Conducerea spitalului a confirmat doar parțial incidentul, susținând că bărbatul era „în sevraj etanolic” și că situația este sub control.