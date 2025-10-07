Buzoianu anunță mobilizarea echipajelor de intervenție pentru prevenirea efectelor codului roșu de ploi

În contextul avertizărilor de cod roșu de ploi, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că instituțiile aflate în subordinea ministerului și autoritățile locale au fost mobilizate pentru a preveni și gestiona posibilele efecte ale fenomenelor meteo extreme.

„Am avut chiar astăzi un Comitet pentru Situații de Urgență. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente care trebuie să aibă intervenții și de prevenție, dar și de intervenție în momentul în care apar astfel de riscuri de inundații”, a spus ministrul.

Buzoianu a menționat că județul Constanța prezintă riscuri ridicate de viituri, motiv pentru care „sute de oameni sunt în momentul de față mobilizați pe teren cu utilajele aferente”. Ministrul a subliniat că sunt monitorizate toate lucrările de infrastructură împotriva inundațiilor și că autoritățile locale au fost instruite să intervină prompt acolo unde apar probleme.

„Absolut toată lumea care este în zonele respective este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână mai degrabă în afara acestora sau în casă. Să urmărească alertele oficiale, pentru că vom transmite constant informații prin ANM, INHGA și autoritățile din subordinea Ministerului Mediului”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrul a adăugat că, în pofida limitărilor de echipamente, instituțiile sunt pregătite „în măsura capacității existente” pentru a acționa rapid în sprijinul populației.

Avertizarea Cod roșu de ploi a fost extinsă la județele Giurgiu și Ilfov, precum și în Capitală. Inițial, codul roșu era valabil pentru județele Constanța și Ialomița.