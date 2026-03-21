Camătă și șantaj în Arad. Persoane suspectate că își presau și amenințau victimele

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au făcut, sâmbătă, 10 percheziții la locuințele persoanelor bănuite de camătă și șantaj, potrivit IPJ Arad.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024-2026, suspecții ar fi împrumutat în mod repetat bani cu dobândă, fără a fi autorizați, iar atunci când persoanele vătămate nu mai puteau restitui sumele, ar fi recurs la amenințări și presiuni psihologice.

În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit peste 27.000 de euro, arme albe și alte bunuri relevante pentru anchetă, care au fost ridicate.

Pe baza probelor, un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale.