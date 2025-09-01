Care sunt facilităţile pentru elevi la călătoria cu trenul în anul școlar care este pe cale să înceapă. Răspunsul dat de CFR Călători

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului şcolar, în baza carnetului/legitimaţiei de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul şcolar în curs, de:

bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare

abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri

pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferenţele tarifare şi tariful de rezervare

Facilităţile acordate pe baza vizei pentru anul şcolar 2024-2025 rămân valabile până la 30 septembrie 2025 inclusiv, cu excepţia elevilor pentru care anul şcolar trecut a fost terminal – aceştia nu mai pot beneficia de aceste avantaje începând cu 8 septembrie 2025. Începând cu 1 octombrie 2025, facilităţile se vor acorda exclusiv pe baza documentelor vizate pentru noul an şcolar 2025-2026.

Pentru obţinerea biletelor gratuite, elevii pot procura acestea de la:

casele de bilete din staţiile de cale ferată cu personal propriu şi agenţiile de voiaj CFR Călători

online sau de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în staţii, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul şcolar în curs

personalul de tren, în baza carnetului sau legitimaţiei de elev vizat, dar doar când staţia de urcare nu este deservită de case de bilete sau când îmbarcarea se face în afara programului caselor de bilete

Abonamentele lunare gratuite sunt disponibile de la: casele de bilete pe suport tip carton din staţiile de cale ferată cu personal propriu şi agenţiile de voiaj CFR Călători sau online prin aplicaţia descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice şi de la automatele de bilete CFR Călători

Pentru emiterea biletelor şi abonamentelor lunare gratuite, elevii trebuie să prezinte: carnetul sau legitimaţia de elev vizată pentru anul şcolar în curs, care să conţină nume, prenume şi CNP sau adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ conform modelului stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 810/2023.

În timpul călătoriei, la verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte:

biletul sau abonamentul gratuit valabil în original sau codul QR pentru cele digitale

un document de identitate precum cartea de identitate, paşaportul sau permisul de şedere/conducere, iar pentru cei sub 14 ani, certificatul de naştere în original sau copie

în lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul sau legitimaţia de elev, dar doar dacă aceasta include fotografia şi CNP-ul

Compania avertizează că elevii care nu prezintă documentele necesare vor fi consideraţi fără bilet sau abonament şi vor fi taxaţi conform legislaţiei în vigoare, aplicându-se tarife de taxare în tren superioare celor de la casele de bilete.