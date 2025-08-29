Cei 51 de pompieri care au acționat pentru stingerea incendiilor din Spania au revenit în țară

Pe parcursul misiunii desfășurate între 21 și 28 august, modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a intervenit în mai multe regiuni din Galicia, printre care Ourense, Monterrei, Lugo și Vilarino de Conso, unde condițiile de teren au fost dificile din cauza temperaturilor extreme, a umidității scăzute și a vântului puternic.

Echipajele române au acționat sub coordonarea directă a autorităților spaniole, având ca obiectiv limitarea extinderii și stingerea focarelor active.

De asemenea, au desfășurat misiuni de recunoaștere, degajare a căilor de acces și protecție a zonelor neafectate.

Ca urmare a solicitării transmise de autoritățile din Regatul Spaniei, în data de 17 august 2025, prin Mecanismul European de Protecție Civilă, România a acordat sprijin internațional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care s-a confruntat această țară.

România a trimis un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate.