Cei 51 de pompieri români care au acționat timp de o săptămână în Spania în sprijinul autorităților pentru stingerea incendiilor au revenit în țară în noaptea de joi spre vineri, a anunțat IGSU.
Cei 51 de pompieri care au acționat pentru stingerea incendiilor din Spania au revenit în țară
Sursa foto: Facebook/IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Cosmin Pirv
29 aug. 2025, 07:18, Social

Pe parcursul misiunii desfășurate între 21 și 28 august, modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a intervenit în mai multe regiuni din Galicia, printre care Ourense, Monterrei, Lugo și Vilarino de Conso, unde condițiile de teren au fost dificile din cauza temperaturilor extreme, a umidității scăzute și a vântului puternic.

Echipajele române au acționat sub coordonarea directă a autorităților spaniole, având ca obiectiv limitarea extinderii și stingerea focarelor active.

De asemenea, au desfășurat misiuni de recunoaștere, degajare a căilor de acces și protecție a zonelor neafectate.

Ca urmare a solicitării transmise de autoritățile din Regatul Spaniei, în data de 17 august 2025, prin Mecanismul European de Protecție Civilă, România a acordat sprijin internațional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care s-a confruntat această țară.

România a trimis un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate.