Spania anunță sfârșitul incendiilor devastatoare care au ars 350.000 de hectare

Virginia Barcones, a declarat: „Acest episod tragic din istoria țării noastre, care a implicat incendii forestiere simultane pe o perioadă de 20 de zile, într-o zonă foarte importantă a țării noastre, a luat sfârșit”.

Incendiile care au izbucnit în Spania în această lună au devastat peste 350.000 de hectare (865.000 acri), ucigând patru persoane și forțând mii de oameni să se evacueze temporar, conform AFP.

Conform El Tiempo, 2025 este „anul cel mai catastrofal al secolului XXI” în materie de incendii forestiere

Paradoxal, primăvara 2025 a fost una dintre cele mai ploioase din 1961 încoace, în special martie, care a bătut recorduri istorice cu 278,8 milimetri de precipitații, generând o vegetație luxuriantă care ulterior a devenit combustibil pentru incendii.

Provinciile cel mai afectate sunt Ourense, León și Zamora, care reprezintă aproape jumătate din suprafața totală arsă. Ourense a avut afectată o șeptime din suprafața sa totală, cu 150.000 de hectare arse.

Autoritățile spaniole au mobilizat resurse fără precedent, inclusiv aproape 1.000 de militari din Unitatea Militară de Urgențe, pentru stingerea incendiilor care au marcat una dintre cele mai grave crize de mediu din istoria recentă a țării.