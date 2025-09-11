Centrul Infotrafic: Restricții de trafic, joi, pe mai multe drumuri din țară

Pe DN 1 din orașul Otopeni, județul Ilfov, sunt impuse restricții de trafic în vederea continuării lucrărilor la Magistrala 6 de metrou care va asigura legătura dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni.

Circulația se desfășoară pe câte două benzi pe sens, prin repoziționarea parapetului median, precum și deviat pe rețeaua stradală a orașului Otopeni.

De asemenea, pentru desfășurarea competiției sportive Turul României 2025, până duminică, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe mai multe sectoare de drumuri naționale pe rutele Craiova – Râmnicu Vâlcea, Pitești – Dichiu, Brașov – Buzău și Buzău – Brăila – Slobozia.

Șoferii sunt sfătuiți să se informeze despre condițiile de trafic de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă, să ruleze cu o viteză redusă în zonele unde se efectuează lucrări, să respecte indicațiile polițiștilor, să evite manevrele riscante și să se asigure bine înainte de a schimba direcția, semnalizând intenția și acordând prioritate celor în drept.