CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor

Compania feroviară precizează că schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor în vigoare, iar călătorii nu trebuie să îşi ajusteze planurile de călătorie.

În noaptea de 25/26 octombrie, când ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, CFR Călători va aplica următoarele reguli:

Trenurile care pleacă după ora 4:00 dimineaţa vor respecta orele din Mersul Trenurilor, conform noului orar de iarnă (EET).

Trenurile aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs şi vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar. Excepţie fac trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la destinaţie – acestea îşi vor continua mersul normal.

Având în vedere că ţările vecine trec la ora de iarnă în aceeaşi zi, 26 octombrie 2025, trenurile internaţionale vor circula conform orarului stabilit, fără modificări între staţiile de frontieră.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice orele de plecare şi sosire ale trenurilor şi să ajungă la timp în gări, respectând noul orar.