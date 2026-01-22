Prima pagină » Social » Cod galben de ceață în mai multe județe: vizibilitate sub 50 de metri și risc de ghețuș

Cod galben de ceață în mai multe județe: vizibilitate sub 50 de metri și risc de ghețuș

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ceață valabil în noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2026, pentru mai multe județe din sudul și sud-estul țării. Fenomenul va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri și poate favoriza formarea ghețușului.
Cod galben de ceață în mai multe județe: vizibilitate sub 50 de metri și risc de ghețuș
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
22 ian. 2026, 21:20, Social

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață pentru intervalul 22 ianuarie 2026, ora 21:00 – 23 ianuarie 2026, ora 00:00, fenomenul fiind asociat cu vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, ceața poate favoriza și formarea ghețușului, crescând riscul de accidente rutiere.

Avertizarea vizează mai multe localități din județele Ialomița, Prahova, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița, precum și întreg județul Ilfov.

În județul Ialomița, sunt afectate localitățile Fierbinți-Târg, Coșereni, Dridu, Jilavele, Adâncata, Movilița, Sinești, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni și Drăgoești.

În județul Prahova, ceața densă este semnalată în Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Gherghița și Olari.

Pentru județul Călărași, avertizarea include localitățile Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Belciugatele, Gurbănești și Nicolae Bălcescu.

În județul Giurgiu, ceața afectează numeroase localități, printre care Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Comana, Mihăilești, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Ghimpați, Ogrezeni, Bucșani, Joița, Clejani și Gostinari.

În județul Dâmbovița, sunt vizate Potlogi, Cornești, Răcari, Crevedia, Cojasca, Lungulețu, Tărtășești, Finta, Niculești, Brezoaele, Bilciurești și alte localități din zonă.

Meteorologii recomandă șoferilor prudență sporită în trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și utilizarea luminilor de ceață, acolo unde este cazul.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Mircea Lucescu, INTERNAT de URGENȚĂ! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor