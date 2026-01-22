Cod galben de ceață în mai multe județe: vizibilitate sub 50 de metri și risc de ghețuș

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ceață valabil în noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2026, pentru mai multe județe din sudul și sud-estul țării. Fenomenul va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri și poate favoriza formarea ghețușului.