Cod galben de ceață în mai multe județe: vizibilitate sub 50 de metri și risc de ghețuș

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață pentru intervalul 22 ianuarie 2026, ora 21:00 – 23 ianuarie 2026, ora 00:00, fenomenul fiind asociat cu vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, ceața poate favoriza și formarea ghețușului, crescând riscul de accidente rutiere.
Avertizarea vizează mai multe localități din județele Ialomița, Prahova, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița, precum și întreg județul Ilfov.
În județul Ialomița, sunt afectate localitățile Fierbinți-Târg, Coșereni, Dridu, Jilavele, Adâncata, Movilița, Sinești, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni și Drăgoești.
În județul Prahova, ceața densă este semnalată în Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Gherghița și Olari.
Pentru județul Călărași, avertizarea include localitățile Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Belciugatele, Gurbănești și Nicolae Bălcescu.
În județul Giurgiu, ceața afectează numeroase localități, printre care Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Comana, Mihăilești, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Ghimpați, Ogrezeni, Bucșani, Joița, Clejani și Gostinari.
În județul Dâmbovița, sunt vizate Potlogi, Cornești, Răcari, Crevedia, Cojasca, Lungulețu, Tărtășești, Finta, Niculești, Brezoaele, Bilciurești și alte localități din zonă.
Meteorologii recomandă șoferilor prudență sporită în trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și utilizarea luminilor de ceață, acolo unde este cazul.