Comisia Europeană reînnoiește sprijinul pentru jurnaliștii exilați și transferați în Uniunea Europeană

Comisia Europeană a anunțat luni o nouă cerere de propuneri destinată susținerii jurnaliștilor exilați din Belarus și Rusia, dar și a celor transferați din Ucraina, pentru a-și desfășura activitatea liber și independent în Uniunea Europeană.

Finanțarea disponibilă, în valoare de 3 milioane de euro, va permite jurnaliștilor să-și continue activitatea și să ofere publicului informații independente și gratuite în limbile specifice.

Ediția din acest an urmează după două proiecte anterioare și are ca scop sprijinul acordat jurnaliștilor ucraineni care s-au mutat în UE pentru a-și continua activitatea profesională, anunță Comisia Europeană,

Cererea de propuneri se bazează pe experiențele primei și celei de-a doua ediții, lansate în 2023 și 2025. Prima ediție a creat un centru de libertate a presei pentru a sprijini jurnaliștii și organizațiile de media exilate din Belarus și Rusia.

Proiectul a ajutat presa în vederea creșterii audienței, dezvoltării modelelor de afaceri și în reprezentarea nevoilor jurnaliștilor exilați.

Cea de-a doua ediție, cu un buget de peste 2 milioane de euro, sub formă de granturi, a oferit finanțare pentru cursuri și ateliere de formare, asistență juridică și în materie de vize, sprijin psihologic și consolidarea rețelelor profesionale.

Cea de-a treia ediție, anul acesta, va continua sprijinul pentru jurnaliști și organizațiile mass-media.

Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor oferite și la coordonarea prin rețeaua de centre media. Obiectivul este crearea de sinergii și de rețele profesionale.

Autoritățile publice, organizațiile internaționale, ONG-urile și centrele de cercetare pot depune propuneri între 16 aprilie și 28 mai 2026.

Cererea a fost publicată înainte de data deschiderii pentru a permite participanților să se familiarizeze cu noul instrument de depunere a candidaturilor.

Comisia Europeană a anunțat în mod explicit că susține sprijinul oferit presei libere, independente și pluraliste.