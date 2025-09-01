CSM acuză o campanie de defăimare a magistraţilor: Incidente în instanţe

Campania de defăimare a magistraţilor este iniţiată şi întreţinută de luări de poziţie repetate din zona factorului politic şi promovate intens în mass-media pentru a distrage atenţia de la problemele economice şi sociale cu care se confruntă societatea, arată CSM într-un comunicat remis presei luni.

Conform acestuia, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a generat consecinţe greu de imaginat într-un stat de drept.

„Reţelele sociale abundă în luări de poziţie de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor, în sensul instigării directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc şi în incinta instanţelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecţie care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave. La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti şi parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepţională care tinde să se extindă, fiind fără precedent şi ameninţând integritatea fizică şi psihică a magistraţilor şi a membrilor familiilor acestora”, transmite CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii va sesiza organele de urmărire penală pentru a face cercetări cu privire la toate incidentele raportate de instanţe şi parchete, precum şi cu privire la cele identificate în mediul online, „asigurând corpul magistraţilor că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecţia judecătorilor şi procurorilor”.

De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii adresează un apel vectorilor de comunicare publică atât din mediul politic, cât şi din afara acestuia, „să manifeste responsabilitate în discursurile şi mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiţie nu ar mai exista”.