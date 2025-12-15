Prima pagină » Social » Cum se folosește corect un stingător de incendiu. Explicațiile oferite de ISU Timiș

Cum se folosește corect un stingător de incendiu. Explicațiile oferite de ISU Timiș

Reprezentanții ISU Timiș au explicat cum se folosește corect un stingător de incendiu, detaliind pași care trebuie pentru stingerea acestuia în fază incipientă.
Daiana Rob
15 dec. 2025, 10:32, Social

Potrivit pompierilor, primul pas este acela de a scoate siguranța. Apoi furtunul trebuie direcționat către baza flăcărilor, niciodată spre „partea superioară” a focului.

Maneta stingătorului trebuie apăsată ferm, iar pulverizarea se face cu mișcări scurte, stânga-drepta.

Cetățenii sunt îndemnați ca, în tot acest proces să păstreze o distanță de siguranță și să se apropie numai când flăcările scad.

Pulverizarea trebuie continuată până la stingerea completă a focului.

În cazul în care focul nu poate fi stins, cetățenilor le este recomandat să părăsească imediat zona și să sune la 112.

Pompierii atenționează, că folosirea incorectă a stingătorului poate pune siguranța cetățenilor în pericol.

Cetățenii sunt îndemnați să acționeze calm și controlat în acest timp de situații, dar și să nu se apropie prea mult de flăcări.

 

