Cum se folosește corect un stingător de incendiu. Explicațiile oferite de ISU Timiș

Potrivit pompierilor, primul pas este acela de a scoate siguranța. Apoi furtunul trebuie direcționat către baza flăcărilor, niciodată spre „partea superioară” a focului.

Maneta stingătorului trebuie apăsată ferm, iar pulverizarea se face cu mișcări scurte, stânga-drepta.

Cetățenii sunt îndemnați ca, în tot acest proces să păstreze o distanță de siguranță și să se apropie numai când flăcările scad.

Pulverizarea trebuie continuată până la stingerea completă a focului.

În cazul în care focul nu poate fi stins, cetățenilor le este recomandat să părăsească imediat zona și să sune la 112.

Pompierii atenționează, că folosirea incorectă a stingătorului poate pune siguranța cetățenilor în pericol.

Cetățenii sunt îndemnați să acționeze calm și controlat în acest timp de situații, dar și să nu se apropie prea mult de flăcări.