Cutremur de magnitudine 6 în nord-estul Afganistanului: sute de morți și răniți

Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit provincia Kunar, din nord-estul Afganistanului, în noaptea de duminică spre luni, provocând pagube majore și un număr ridicat de victime, au anunțat autoritățile.

Ministerul Sănătății a raportat că numai într-un singur sat au fost înregistrate 30 de decese, dar bilanțul exact al victimelor nu este încă stabilit, întrucât zona afectată este greu accesibilă, cu sate împrăștiate și infrastructură limitată.

„Numărul victimelor este ridicat, dar echipele noastre se află încă pe teren, în condiții dificile”, a declarat Sharafat Zaman, purtător de cuvânt al ministerului, citat de Reuters.

Sute de răniți au fost transportați la spitale, a precizat șeful informațiilor provinciale, Najibullah Hanif, menționând că numărul va crește pe măsură ce vor sosi rapoarte din districtele izolate.

Seismele sunt frecvente în Afganistan, situat în zona muntoasă Hindu Kush, la contactul plăcilor tectonice indiană și eurasiatică. Anul trecut, peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața în vestul țării, în urma unei serii de cutremure, ceea ce evidențiază vulnerabilitatea uneia dintre cele mai sărace națiuni din lume în fața dezastrelor naturale.