Daniel Băluță: Circulația pe Splaiul Independenței se redeschide mai devreme decât termenul anunțat

Primarul sectorului 4 al Bucureștiului, Daniel Băluță, a anunțat, sâmbătă, că restricțiile pe Splaiul Independenței vor fi ridicate.

„Astăzi ridicăm restricțiile de pe Splaiul Independenței, așa cum am promis bucureștenilor în urmă cu două luni”, a scris Băluță într-o postare pe rețelele de socializare.

Potrivit edilului, circulația va fi deschisă mai devreme decât termenul anunțat.

Astfel, începutul anului școlar îi va găsi pe șoferi „fără blocaje suplimentare”.

Traficul va fi complet reluat, începând de sâmbătă, între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii.