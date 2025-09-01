Dolj: Bărbatul evadat din arestul la domiciliu a fost prins de poliţişti

IPJ Dolj anunţă că bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Craiova.

Acestuia i-a fost montat un nou dispozitiv electronic pentru monitorizare.

Totodată, el a fost prezentat instanţei de judecată, urmând a fi dispuse măsuri.

Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evadare şi distrugere.

Eduard Cătălin Ticǎ, de 34 de ani, a părăsit, duminică seara, imobilul în care executa măsura arestului la domiciliu în Craiova.

Dispozitivul electronic de supraveghere a indicat că bărbatul se afla pe o altă stradă din municipiu, iar echipajele dirijate la faţa locului nu l-au găsit.