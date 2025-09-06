Dolj: Doi tineri care au făcut concurs de viteză pe un drum public au acum dosar penal

Doi tineri din Craiova care au participat la un concurs de viteză pe un drum public au rămas fără permise. De asemenea, polițiștii au înctomit pe numele lor dosare penale.

Polițiștii Serviciului Rutier Dolj s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Asta după ce, în noaptea de 28 spre 29 august, în jurul orei 3.15, pe DN 65 F, doi tineri de 21 și 23 de ani, ambii din municipiul Craiova, în calitate de șoferi, au participat la întreceri neautorizate pe drumurile publice.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de îngreunarea circulației pe drumurile publice.

De asemenea, față de cei doi tineri a fost dispusă măsura de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor.