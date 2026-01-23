Prima pagină » Social » Dorin Cioabă cere reprezentare în Consiliul de Pace lansat de Trump și vrea discuții despre romii din SUA

Dorin Cioabă cere reprezentare în Consiliul de Pace lansat de Trump și vrea discuții despre romii din SUA

Dorin Cioabă vrea ca organizația romilor să intre în Consiliul pentru Pace creat de Donald Trump.
Dorin Cioabă, cunoscut drept lider al romilor la nivel internațional, vrea să trimită o scrisoare oficială de aderare către Consiliul pentru Pace creat recent de Donald Trump.

În același timp, acesta dorește o întâlnire oficială cu președintele Statelor Unite, cu scopul de a prezenta situația actuală a romilor din întreaga lume, relatează Turnul Sfatului.

„Organizația Internațională Romani Union – IRU, al cărei președinte este Regele Internațional al Romilor, domnul Dorin Cioabă, a decis transmiterea unei scrisori oficiale de adeziune către noul Consiliu al Păcii, recent înființat de Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump”, a transmis Dorin Cioabă, vineri, printr-un comunicat.

Acesta susține că obiectivele noului Consiliu sunt apropiate de cele ale Organizației Națiunilor Unite, structură în care IRU are statut de membru de mai multe decenii.

„Având în vedere faptul că acest nou organism internațional urmărește obiective similare cu cele ale Organizației Națiunilor Unite, iar International Romani Union este membră a ONU de peste 40 de ani, considerăm că și în această nouă structură ar trebui să fim reprezentaţi, pentru a apăra şi proteja drepturile națiunii rome. Națiunea romă este răspândită la nivel global, inclusiv în statele care au aderat şi care urmează să adere la noul Consiliu al Păcii”, a explicat Cioabă.

Scrisoarea de aderare urmează să ajungă la Casa Albă, către Administrația Prezidențială a Statelor Unite. Întrebat despre suma de un miliard de dolari care ar fi taxa pentru obținerea calității de membru, Dorin Cioabă a declarat că există rezolvare.

„Dacă este nevoie de o asemenea sumă de bani, comunitatea internațională poate să și plătească. Dar nu cred că se va impune unei comunități o sumă de plată precum unui stat, noi suntem cu totul altceva. Așa cum avem la ONU statut de reprezentare ca națiune fără teritoriu, cred că putem găsi înțelegere și la Consiliul Păcii. Situația este foarte serioasă.

De ani de zile despre romi nu se mai vorbește aproape deloc pe plan internațional, nu mai există pe agendele de lucru ale instituțiilor internaționale. Toată lumea vorbește despre situația sirienilor, a celor din Gaza, a ucrainenilor, a groenlandezilor, pe noi ne-au dat deoparte. În Italia am avut cazuri de romi omorâți pe stradă, în Venezuela și Argentina le este frică să iasă pe stradă, situația este foarte gravă”, a declarat Dorin Cioabă pentru Turnul Sfatului.

Liderul romilor a mai spus că dorește să discute direct cu Donald Trump despre situația romilor aflați în Statele Unite, în special în legătură cu riscul deportărilor.

„Tot mai mulți romi au migrat spre Statele Unite. Au încercat să-și facă un viitor acolo, să-și găsească de lucru, sperăm să nu fie expulzați. Asta aș vrea să vorbesc cu președintele Trump, să nu fie expulzați romii, să nu fie excluși din societate, vreau să găsim o soluție pentru ei să rămână legal în SUA”, a spus Cioabă.

