Două maşini şi un camion implicate într-un accident în Maramureş. Două persoane au murit

Trei persoane au fost rănite, miercuri, în urma unui accident între două maşini şi un camion, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare către Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.
Laura Buciu
10 sept. 2025, 16:37, Social

UPDATE:

ISU Maramureş a anunţat că două victime au rămas încarcerate şi au fost extrase de pompieri. Acestora li s-au aplicat manevre de resuscitare, însă ambii au fost declaraţi decedaţi.

Una dintre victime este un copil de 14 ani, pasager în autoturism.

Cea de a treia victimă prezintă traumatisme minore, fiind evaluată medical la faţa locului.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, accidentul a avut loc pe DN 1C Baia Mare –Halmeu, la ieşire din municipiul Baia Mare către localitatea Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş.

Impactul s-a produs între un autocamion şi două autoturisme.

Trei persoane au fost rănite şi urmează să fie evaluate medical la faţa locului.

Traficul rutier este întrerupt pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia echipajelor specializate.