Două maşini şi un camion implicate într-un accident în Maramureş. Două persoane au murit

UPDATE:

ISU Maramureş a anunţat că două victime au rămas încarcerate şi au fost extrase de pompieri. Acestora li s-au aplicat manevre de resuscitare, însă ambii au fost declaraţi decedaţi.

Una dintre victime este un copil de 14 ani, pasager în autoturism.

Cea de a treia victimă prezintă traumatisme minore, fiind evaluată medical la faţa locului.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, accidentul a avut loc pe DN 1C Baia Mare –Halmeu, la ieşire din municipiul Baia Mare către localitatea Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş.

Impactul s-a produs între un autocamion şi două autoturisme.

Trei persoane au fost rănite şi urmează să fie evaluate medical la faţa locului.

Traficul rutier este întrerupt pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia echipajelor specializate.