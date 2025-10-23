Două persoane au fost găsite decedate într-o maşină, în Harghita

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, procurorii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea a două infracţiuni de „violenţă în familie” şi au dispus începerea urmăririi penale după ce miercuri după-amiaza poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că două persoane au fost găsite moarte în zona împădurită din apropierea barajului Frumoasa.

Poliţiştii deplsaţi la faţa locului au stabilit că trei persoane au găsit la liziera pădurii din extravilanul localităţii Frumoasa un autoturism cu număr de înmatriculare din Bacău în care se aflau două persoane decedate.

Din primele cercetări rezultă că cele două persoane decedate se aflau într-o relaţie de concubinaj de aproximativ un an, aceştia locuind împreună la domiciliul fetei.

Din declaraţiile verbale ale membrilor de familie reiese că cele două persoane, în 19 octombrie, în jurul orei 23.30, au plecat cu maşina de la domiciliul fetei, într-o direcţie necunoscută, fără a-şi anunţa părinţii, rudele sau prietenii. Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a celor doi la IPJ în data de 21 octombrie.

Poliţiştii şi procurorii fac cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs decesul celor două persoane.