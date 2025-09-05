Europol: IGPR vrea ca unele secții de poliție să se închidă după ora 16:00

Europol susține că a intrat în posesia unui document trimis de conducerea Poliției Române în teritoriu, referitor la intențiile de modificare a numărului de funcții existente la nivelul centrelor operaționale și a dispeceratelor.

„Modalitatea în care acest document a fost transmis reprezintă gradul de lașitate existent la nivelul funcțiilor de top-management din IGPR, întrucât în cursul săptămânii trecute șefii inspectoratelor de poliție au primit pe Whatsapp un document cu repere de analiză a dispeceratelor, fără ca măcar acesta să fie asumat de la nivelul IGPR-ului cu vreun număr de înregistrare și semnătură, forțându-i pe șefii IPJ-urilor să realizeze o analiză prin intermediul căreia să reducă la jumătate numărul de funcții de la nivelul dispeceratelor, precum și să închidă sediile unor poliții orășenești sau secții de poliție urbană după ora 16:00”, scriu reprezentanții Europol pe site-ul sindicatului.

Ce dorește conducerea Poliției Române

Aceștia arată că, practic, conducerea Poliției Române dorește reducerea numărului de funcții de la nivelul dispeceratelor constituite la nivelul tuturor polițiilor municipale și orășenești din țară, precum și să comaseze activitatea acestora pe segmentul dispecerizării și închiderea sediilor după ora 16:00, „lăsându-i pe inspectorii șefi să își asume o astfel de decizie care va afecta în primul rând cetățeanul care va trebui să se deplaseze la sediul altei unități de poliție situate într-o altă zonă/localitate decât cea în care domiciliază în situația în care dorește să își exercite, după ora 16:00, dreptul de petiționare garantat de Constituție”.

Sindicaliștii arată că, potrivit documentului, IGPR-ul impune șefilor de inspectorate să își asume preluarea apelurilor 112 de la nivelul dispeceratelor polițiilor municipale sau a secțiilor urbane de poliție de către centrele operaționale, fără a lua în calcul volumul de muncă ce se va dubla ca urmare a unei astfel de măsuri.

Se dorește dispecerizarea polițiilor municipale, orășenești și stațiuni să fie realizată prin „comasare”

Mai mult, se dorește ca dispecerizarea polițiilor municipale, orășenești și stațiuni să fie realizată prin „comasare”, fără a ține cont de deficitul de personal sau de creșterea volumului de muncă/polițist care se va dubla efectiv.

„O altă intenție de „eficientizare” care va genera vulnerabilități instituționale și care va afecta drepturile cetățenilor este reprezentată de eliminarea asigurării continuității la nivelul polițiilor municipale/orășenești/secții în ceea ce privește primirea sesizărilor din partea cetățenilor după ora 16:00. O astfel de măsură va genera situația în care un cetățean va fi nevoit să se deplaseze pe raza altui oraș decât cel în care își are domiciliu pentru a depune eventuale sesizări la sediul poliției. Un alt risc este reprezentat de siguranța sediilor acestor subunități de poliție ce vor fi „comasate” întrucât în absența personalului care să asigure paza sunt expuse unor spargeri și sustrageri de documente clasificate sau dosare penale și implicit distrugerea autospecialelor. Pentru a putea face o comparație între situația existentă în prezent și dorința IGPR în privința ”eficientizării”, vă facem cunoscut că astăzi, la nivelul polițiilor municipale există o medie de 10 funcții alocate Compartimentului Dispecerat, iar polițiștii lucrează câte 2, având roluri distincte și bine stabilite de ofițer de serviciu și ajutor de ofițer de serviciu, în majoritatea zilelor fiind depășiți de volumul de muncă”, arată Europol.

„Mai mult decât atât, din fițuica Poliției Române putem trage concluzia că funcțiile rezultate în urma acestei „eficientizări” vor fi distribuite ulterior, însă niciunul dintre inspectorii șefi nu are certitudinea că acestea vor fi realocate unităților de poliție pe care le conduc, impresia generală a acestora fiind aceea că IGPR dorește să redistribuie aceste funcții pentru implementarea SIME în etapa a-III-a la județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Olt, Suceava, Timiș și Tulcea, întrucât MAI și IGPR nu au fost în stare să respecte prevederile art. 7 alin. 1 lit. c) din HG 1025/2022, care instituia obligația IGPR de a suplimenta schemele de personal ale celor 19 IPJ-uri cu un număr de 2.792 de funcții, din care 245 de ofițeri de poliție și 2.547 de agenți de poliție”, mai spun sindicaliștii.

Aceștia susțin că încă așteaptă ca reprezentanții IGPR să le comunice răspunsul la solicitarea adresată cu privire la acest demers „pompieristic, realizat pe șest, fără informare și consultare prealabilă a organizațiilor sindicale și a personalului vizat în mod direct de o asemenea decizie”.