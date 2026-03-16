Restricții de circulație pe Valea Oltului timp de trei luni / Traficul pe DN7 va fi oprit periodic între Râmnicu Vâlcea și Veștem

Valea Oltului e considerată unul dintre cele mai peiculoase drumuri din România, din cauza pericolului constant al dislocării rocilor pe carosabil. În lunile următoare, vor avea loc lucrări de curățare a versanților și de consolidare a taluzurilor.
Luiza Moldovan
16 mart. 2026, 10:36, Social

Traficul rutier pe Valea Oltului va fi supus unor restricții severe în următoarele trei luni, începând cu 16 martie și până la 15 iunie 2026, din cauza unor lucrări de siguranță la versanți, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Restricțiile vor fi aplicate pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Veștem, în special pe sectorul Căciulata – Câinenii Mari, unde se desfășoară lucrări de curățare a versanților, dislocare controlată a rocilor instabile, montare de plase de protecție și consolidare a taluzurilor.

Intervențiile au ca scop creșterea siguranței rutiere pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din România.

Cum vor fi aplicate restricțiile

Potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate de luni până sâmbătă, în intervalul orar 8:00 – 17:30.

Pentru autoturisme, circulația va fi oprită temporar în reprize. Șoferii trebuie să se aștepte la timpi de așteptare de până la 30 de minute în timpul săptămânii și de cel mult 15 minute în zilele de sâmbătă.

În cazul traficului greu, camioanele și TIR-urile nu vor avea acces în zonele de lucru pe durata programului de șantier, fiind obligate să utilizeze rute ocolitoare.

Când vor fi suspendate lucrările

Excepție de la restricții fac vehiculele de intervenție, precum ambulanțele, autospecialele de pompieri și cele ale poliției, precum și autovehiculele autorizate, care vor putea traversa zona chiar și în timpul lucrărilor.

În zilele de duminică și în perioada sărbătorilor legale, lucrările vor fi suspendate, iar traficul pe Valea Oltului se va desfășura fără restricții.

Care sunt rutele alternative

Pentru a evita blocajele, autoritățile recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative.

Pentru relația București – Veștem și retur este indicat traseul București – A3 – Ploiești – DN1A – Brașov – DN1 – Veștem, iar pentru legătura București – A1 Simeria (Nădlac II/Cluj) se recomandă ruta București – A1 – Pitești – DN7 – Râmnicu Vâlcea – DN67 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – nodul rutier Simeria A1.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul întârzieri semnificative dacă tranzitează zona în care se desfășoară lucrările.

