Explozie într-un bloc din Balș. Sunt cel puțin două victime, a fost activat Planul roșu de intervenție

UPDATE

ISU Olt anunță că au fost evacuate 30 de persoane, dintre care cinci sunt asistate medical. Două victime au arsuri și trei au suferit atacuri de panică.

Dispozitivul a fost suplimentat cu o autospecială pentru victime multiple, patru echipaje de la Serviciul de Ambulanță și un microbuz de intervenție.

Știrea inițială:

ISU Olt anunță că explozia s-a produs joi, într-un bloc de locuințe, la o garsonieră situată la etajul trei, în orașul Balș. Explozia a fost urmată de un incendiu, mai transmit pompierii din Olt.

Conform ISU, până în acest moment au fost identificate două victime, cu arsuri și o persoană cu atac de panică.

Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor.

Autoritățile din județul Olt au activat Planul roșu de intervenție. La fața locului au fost mobilizate șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) și un post medical avansat pentru intervenții în situații de urgență.