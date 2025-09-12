Femeia care a intrat cu șase cuţite în Parlament: A fost greşeala mea

„A fost greşeala mea, am uitat de ele”, a spus Diana Lavric, la ieşirea de la audieri.

Ea le-a povestit jurnaliştilor că în Chişinău poartă cuţitele în geantă pentru siguranţa proprie.

Despre unul dintre cuţite, care este de fapt un bisturiu, Lavric a spus că este „un obiect vechi”, de la neamuri.

„Cu mulţi ani în urmă se mai făceau controale după ce treci Vama Republicii Moldova în România. Acum nu se mai face şi am trecut cu ele”, a mai povestit femeia.

Femeia în vârstă de 35 de ani, care a intrat, vineri, cu şase cuţite de diferite mărimi în Parlamentul României se numeşte Diana Lavric. Ea este cetăţean moldovean.

Diana Lavric le-a spus anchetatorilor că obişnuieşte să poarte cuţitele permanent în geantă şi a uitat de existenţa lor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

De asemenea, a mai spus că nu şi-a dat seama că nu are voie cu ele în incinta Palatului Parlamentului.

În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de port faăă drept de obiecte periculoase.

O femeie a fost depistată având şase cuţite când a încercat să intre în Parlament.

Aceasta venise la invitaţia AUR. Moldoveanca a fost dusă la audieri.