Femeia care a intrat în Parlament cu șase cuțite asupra ei este moldoveancă / Reacția AUR, partidul care a făcut invitația

UPDATE:

Femeia în vârstă de 35 de ani, care a intrat, vineri, cu șase cuțite de diferite mărimi în Parlamentul României se numește Diana Lavric. Ea este cetățean moldovean.

Diana Lavric le-a spus anchetatorilor că obișnuiește să poarte cuțitele permanent în geantă și a uitat de existența lor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

De asemenea, a mai spus că nu și-a dat seama că nu are voie cu ele în incinta Palatului Parlamentului.

În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port fără drept de obiecte periculoase.

UPDATE:

Femeia care a vrut să intre în Parlamentul României cu șase cuțite nu este membru al AUR, transmit, vineri, reprezentanții formațiunii politice. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor.

„Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise”, transmit reprezentanții AUR.

Potrivit AUR, acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

AUR arată că acum este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun.

Știre inițială:

