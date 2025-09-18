Furt pe un șantier din București. Polițiștii au reținut trei bărbați

Potrivit Poliției Capitalei, miercuri, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 Poliție au reținut trei bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 61 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Marți, în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui șantier din Sectorul 1, mai multe persoane ar sustrage bunuri.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, moment în care două persoane aflate în incinta șantierului au încercat să se sustragă.

La scurt timp, în proximitate, a fost depistat un bărbat de 45 de ani, iar ulterior a fost depistat și cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 35 de ani.

De asemenea, în incinta șantierului a fost găsit un autoturism, în interiorul căruia se aflau mai mulți stâlpi metalici. Cei trei au fost duși la audieri.

Control judiciar pentru 60 de zile

„Cei doi bănuiți, împreună cu un al treilea bărbat, în vârstă de 61 de ani – paznicul șantierului – au fost conduși la sediul subunității, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale. În baza probatoriului administrat, s-a reținut că, la data menționată, bărbații de 35 și 45 de ani s-ar fi deplasat la șantier cu un autoturism, de unde ar fi sustras aproximativ 100 de stâlpi metalici, în valoare de 75.000 de lei, pe care i-ar fi încărcat în vehicul. Aceștia ar fi beneficiat de sprijinul bărbatului de 61 de ani, care, în calitate de paznic, le-ar fi permis accesul, ar fi dezactivat sistemul de supraveghere video și le-ar fi pus la dispoziție autoturismul utilizat la comiterea faptei. Autovehiculul respectiv a fost indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor”, a transmis Poliția.

În urma administrării probatoriului, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.