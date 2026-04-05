Prima pagină » Social » Imagini impresionante la Miercurea Ciuc, unde a avut loc tradiționala sfințire a bucatelor de Paște

Imagini impresionante la Miercurea Ciuc, unde a avut loc tradiționala sfințire a bucatelor de Paște

Ceremonie impresionantă la Miercurea Ciuc, în județul Harghita, duminică, de Paște, unde mii de credincioși au participat la tradiționala sfințire a bucatelor.
Foto: Facebook/Kelemen Hunor/Teutsch Tamás
Cosmin Pirv
05 apr. 2026, 10:36, Social

Fotografiile care arată mii de credincioși aliniați perfect în centrul orașului Miercurea Ciuc, au fost postate duminică, de Paște, pe pagina de Facebook a liderului UDMR Kelemen Hunor.

El scrie că binecuvântarea bucatelor este o tradiție din secolul al VII-lea. Credincioșii binecuvântau primele mese de după Postul Mare, fiind convinși că binecuvântarea se va extinde asupra întregii familii, a căminului și a comunității.

Liderul UDMR arată că dictatura comunistă a vrut să elimine acest obicei, dar nu a reușit: „Tradiția nu s-a întrerupt, demonstrându-și astfel adevărata putere. Când a fost din nou posibil, s-a întors în inima orașului, în piața principală”.

Kelemen Hunor arată că că tradiția sfințirii bucatelor în aer liber a continuat să se răspândească în Transilvania de-a lungul anilor: „La Cluj-Napoca, în fața Bisericii Sfântul Mihail, la Oradea, în fața catedralei, la Sfântu Gheorghe, în piața principală, și în alte localități se adună credincioșii. De parcă am spune același lucru peste tot: sărbătoarea este completă doar dacă suntem împreună”.

În finalul postării, Kelemen Hunor le urează credincioșilor Sărbători pascale binecuvântate!

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor