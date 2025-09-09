Incendiu la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București, strada Vadul Moldovei, sectorul 1.

Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați.

Nu au fost semnalate victime.

Intervenția este în desfășurare.