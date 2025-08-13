Incendiu puternic într-o hală a unei firme din judeţul Sălaj

Potrivit ISU Sălaj, incendiul s-a manifestat generalizat, violent, cu flacără deschisă, la o hală de producţie pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi şi în interiorul unui siloz de depozitare a rumeguşului, cu posibilitate de propagare la încăperile cu destinaţia birouri, la şopron şi la alte spaţii de depozitare.

La faţa locului au intervenit şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă, o autospecială de salvare de la înălţime şi o autospecială de muncă operativă, cu 4 ofiţeri, 21 de subofiţeri şi 3 soldaţi.

Au fost mobilizate şi o ambulanţă din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sălaj şi un echipaj de poliţie. Totodată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj al societăţii Electrica pentru întreruperea alimentării cu energie electrică a obiectivului.

Pompierii s-au luptat cu flăcările puternice timp de mai multe ore, până ce incendiul a fost lichidat.

În urma acestuia, au ars circa 500 de metri pătraţi din suprafaţa halei, au fost distruse utilajele depozitate în interior, aproximativ 400 de metri cubi de material lemnos semifabricat şi au fost afectate un siloz de stocare al rumeguşului, precum şi un uscător de rumeguş.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scântei mecanice. Pompierii acţionează în continuare pentru îndepărtarea efectelor negative.