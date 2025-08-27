Întâmplare șocantă în Giurgiu. Un bărbat și-a ţinut în casă tatăl mort din ianuarie pentru a-i încasa pensia

Poliţiştii Secţiei nr.5 Poliţie Rurală Giurgiu au verificat sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuinţa din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, pentru a-şi vizita cumnatul.

Potrivit IPJ Giurgiu, din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi anunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violenţă, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, nedenunţare şi înşelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.