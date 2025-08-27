Prima pagină » Social » Întâmplare șocantă în Giurgiu. Un bărbat și-a ţinut în casă tatăl mort din ianuarie pentru a-i încasa pensia

Întâmplare șocantă în Giurgiu. Un bărbat și-a ţinut în casă tatăl mort din ianuarie pentru a-i încasa pensia

Un bătrân de 84 de ani care a murit în luna ianuarie a fost ţinut în casă până acum de fiul său pentru a-i încasa pensia. Cadavrul a fost descoperit după ce cumnatul bătrânului a anunţat Poliţia că nepotul nu îl primeşte în casă.
Întâmplare șocantă în Giurgiu. Un bărbat și-a ţinut în casă tatăl mort din ianuarie pentru a-i încasa pensia
Fotografie cu rol ilustrativ
Laurențiu Marinov
27 aug. 2025, 18:53, Social

Poliţiştii Secţiei nr.5 Poliţie Rurală Giurgiu au verificat sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuinţa din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, pentru a-şi vizita cumnatul.

Potrivit IPJ Giurgiu, din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi anunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violenţă, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, nedenunţare şi înşelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.